11 Şubat 2020, Salı
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Son dakika...Meteoroloji saat verip uyardı: Çığ, kar, buzlanma ve don...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI

Son dakika... tarafından yapılan son açıklamaya göre, yurt genelinde beklenen yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, , Güney Ege kıyıları, 'nun kuzey ve doğusu, Batı ve ile , , Trabzon, , , , , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün nasıl olacak? İşte 11 Şubat Meteoroloji hava durumu uyarıları...

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: ile 'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bilecik çevrelerinde yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

SİVAS °C, -5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

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