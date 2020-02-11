Sakarya'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
Sakarya'nın Geyve ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kaza kırım ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Geyve-Taraklı kara yolu Ankara istikametinde seyreden Selahattin Reis (51) yönetimindeki 54 AAH 758 plakalı soda yüklü TIR, Ahibaba Mahallesi Akseki mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR'ın altında kalan sürücü Reis'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza kırım ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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