11 Şubat 2020, Salı
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Sakarya'da şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
FECİ KAZA CAN ALDI!

'nın Geyve ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. kırım ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Geyve-Taraklı kara yolu istikametinde seyreden Selahattin Reis (51) yönetimindeki 54 AAH 758 plakalı soda yüklü TIR, Ahibaba Mahallesi Akseki mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR'ın altında kalan sürücü Reis'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza kırım ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, morguna kaldırıldı.

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