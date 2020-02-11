Ağrı'da binlerce kaçak sigara paketi ele geçirildi
Ağrı'da Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 22 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaraların değerinin 240 bin lira olduğu kaydedildi.
Ağrı'da düzenlenen 2 operasyonda 22 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
SİGARA BULUNDU
Bu çerçevede il merkezindeki çevre yolunda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette, yağ makinesine gizlenmiş ve piyasa değeri 80 bin lira olan 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
İŞLEM BAŞLATILDI
Doğubayazıt ilçesindeki bir başka operasyonda ise bir araçta 160 bin lira değerinde 16 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan güvenlik güçleri, 2 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.
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