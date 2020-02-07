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Milli Savunma Bakanlığından 'bayrak' paylaşımı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
MSB'DEN 'BAYRAK' PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı, kar yağışı altında Türk bayrağının gölgesi altında nöbet tutan askerin fotoğrafını, "Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaştı.

, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, yoğun kış şartları altında elinde silahla nöbet tutan askerin fotoğrafını paylaştı.

Gönderde sis bulutları arasındaki Türk bayrağının önünde nöbet tutan askerin fotoğrafı, "Evet, belki hava soğuk, toprak soğuk, silah soğuk üşütür kimimizi. Olsun! Memleket sevdası yeter, vatan aşkı ısıtır içimizi" notu ile paylaşıldı.

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