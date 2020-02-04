Uşak'ta korkunç manzara! Çöplükte bulundular
Giriş Tarihi: 04.02.2020
Uşak'ın Banaz ilçesindeki belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış 20 köpek ölüsü bulundu. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.
Banaz Belediyesi'ne ait çöplükte, hayvanseverler tarafından, dün akşam saatlerinde parçalanmış 20 sokak köpeği bulundu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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