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Uşak'ta korkunç manzara! Çöplükte bulundular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
UŞAK'TA KORKUNÇ MANZARA! ÇÖPLÜKTE BULUNDULAR

'ın Banaz ilçesindeki belediye çöplüğü yakınlarında parçalanmış 20 köpek ölüsü bulundu. Jandarma ve ve Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Banaz Belediyesi'ne ait çöplükte, hayvanseverler tarafından, dün akşam saatlerinde parçalanmış 20 sokak köpeği bulundu. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve ve Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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