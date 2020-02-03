03 Şubat 2020, Pazartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul'a kar geliyor | 3 Şubat 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
METEOROLOJİ TARİH VERDİ! İSTANBUL'A KAR GELİYOR...

3 Şubat günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, , çevreleri ile 'nin güney ilçeleri ve 'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 3 Şubat 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, , çevreleri ile 'nin güney ilçeleri ve 'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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