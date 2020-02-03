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Antalya'da ölü yarasalar paniğe neden oldu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
ANTALYA'DA ÖLÜ YARASALAR PANİĞE NEDEN OLDU!

'nın Gazipaşa ilçesi 'nde doğal havuzların da bulunduğu sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu. 12 santimetre boyunda, kanat açıklığı ise 15 santimetreyi bulan yarasa ölülerini görenler, tedirgin oldu.

Gazipaşa 'nde doğal havuzların da bulunduğu sahilde 2 yarasa ölüsü bulundu.

12 santimetre boyunda, kanat açıklığı ise 15 santimetreyi bulan yarasa ölülerini görenler, tedirgin oldu.

Yarasa ölülerinin alınmasını isteyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.

VİRÜS KORKUSU

Sahilde spor yaparken yarasa ölülerini görüp, 112'ye bildirdiğini söyleyen Mustafa Mustafaoğulları, "Sahile gezmeye gelmiştim. Bir yarasa ölüsüne rastladım, tedirgin oldum. Bu günlerde bir virüs olayı var. 'de grip hastalığının sebebinin yarasalar olduğunu duydum. Yetkililere de bilgi vermek istedim. Biz vatandaş olarak duyarlılık gösteriyoruz ama sonuç alamadım. Sonra 112'yi aradım. ' Müdürlüğü'nden dönecekler' denildi. Şu anda hala bir yetkili gelecek diye bekliyorum" dedi.

Koru sahilinde çocuğuyla gezinti yaparken sahile vurmuş iki farklı yerde yarasa ölüsü gördüğünü anlatan Burhan Yıldız da "Sahilde oğlumla gündelik yürüyüş yaparken, oğlumla yarasaları gördüm. Önce birini gördüm, gömdüm. 20 metre ilerledikten sonra bir tane daha bulunca dikkatimi çekti, yetkililere bildirmek istedim. Sonuçta bir hastalık söz konusu" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE VİRÜSE RASTLANMADI

Ancak uzmanlar corona virüsü ile ilgili endişelenecek bir durum olmadığını belirtiyor. Şu ana kadar 'de virüse rastlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son yaptığı açıklamada "Şu ana kadar karantinadaki 61 kişiden alınan numunelerdeki sonuç negatif. 61 kişinin numune sonuçlarının tamamını yarın açıklamış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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