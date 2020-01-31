31 Ocak 2020, Cuma
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Son dakika: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... 'de 4,4 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, yaklaşık 18,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dodecanese'nin 79,62, 'in 161 kilometre açıklarında saat 07.34'de 4,4 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 18,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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