Yaşlı kadın otobüsten böyle düşmüştü... Sürücü hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı
Adana'da seyir halindeyken yolcu otobüsünün kapısını açarak 77 yaşındaki kadının araçtan düşüp yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sürücü hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Mesut U. yönetimindeki 01 J 0295 plakalı halk otobüsü hareket halindeyken sürücünün kapıyı açması sonucu araçtan düşen Salise Güngör'ün yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek" şekilde yaralanan kadının, sürücü ile uzlaşmak istememesi üzerine şüpheli hakkında, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırladı.
Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sürücü için 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, kazanın oluşumunda Mesut U. asli, yaralanan Salise Güngör ise tali kusurlu bulundu.
Sürücünün olay günü halk otobüsünü trafik kurallarına aykırı şekilde kapısı açık olarak sağa yanaştırdığı, bu sırada kadının düşerek yaralandığı aktarılan iddianamede, müştekinin sürücüden şikayetçi olduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili halk otobüsü içindeki kameranın kaydettiği görüntüler de delil olarak dava dosyasına konuldu. Görüntülere, durakta inmek isteyen yolcu ayağa kalktığı sırada sürücünün seyir halindeyken ön kapıyı açması, bu sırada da kadının araçtan düşmesi yansıdı. Daha sonra sürücünün aracını durdurarak yolcularla otobüsten inmesi ve yaralı kadının yanına gitmesi de görüntülerde yer aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Feci kaza! Gören şok oldu
- Kaza kurşunuyla ölen polis göz yaşlarıyla uğurlandı
- Müge Anlı müjdeyi canlı yayında verdi
- Eşi yatalak bıraktı!
- İnternetten buldular parçalayıp sattılar
- "Füze düştü" iddiası jandarmayı alarma geçirdi
- İşte son depremler...
- Meteorolojiden çok sayıda bölge için uyarı! Yarın…
- CHP’li belediyenin şirketine yolsuzluk operasyonu!
- Ankara'da korkutan deprem
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! (Son depremler)
- EDHO 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 155. bölüm fragmanı izle!
- Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kudüs nerede? Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi nedir?
- EDHO 154. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle!
- A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
- Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu
- Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
- Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?