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Son dakika: Ankara Akyurt’ta 3,2'lik deprem! 2020 son depremler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; , Kozayağı-Akyurt’ta 3.2 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. yerin 2.2 km derinliğinde oluştu. Ankara’nın Akyurt ilçesinde iki gün önce de 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.

Son dakika haberine göre; , Kozayağı-Akyurt'ta 3.2 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. yerin 2.2 km derinliğinde oluştu. Ankara'nın Akyurt ilçesinde iki gün önce de 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.

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