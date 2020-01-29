Son dakika: Ankara Akyurt’ta 3,2'lik deprem! 2020 son depremler...
Giriş Tarihi: 29.01.2020
Son dakika haberine göre; AFAD, Ankara Kozayağı-Akyurt’ta 3.2 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 2.2 km derinliğinde oluştu. Ankara’nın Akyurt ilçesinde iki gün önce de 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.
Son dakika haberine göre; AFAD, Ankara Kozayağı-Akyurt'ta 3.2 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 2.2 km derinliğinde oluştu. Ankara'nın Akyurt ilçesinde iki gün önce de 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde deprem daha meydana gelmişti.
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