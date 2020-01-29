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CHP’li belediyenin şirketine yolsuzluk operasyonu 11 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
CHP’Lİ BELEDİYENİN ŞİRKETİNE YOLSUZLUK OPERASYONU!

bünyesinde hizmet veren ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren A.Ş.’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin de arandığı kaydedildi.

'ın Çorlu ilçesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren ve başkanlığını 'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Kadir Albayrak'ın yaptığı A.Ş.'den daha önce yapılan soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan 5 milyon liralık kayıp akaryakıt ile ilgili olarak polis ekipleri adli mercilerin talimatının ardından harekete geçerek Çorlu, ve Tekirdağ'da şüphelilere yönelik olarak eş zamanlı baskınlar düzenledi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında kayıp 5 milyon liralık mazot konusu ile ilgili olarak aralarında şirket çalışanları ile tedarikçi firma görevlilerinin de yer aldığı S.E., H.T., G.B., C.Ç., M.B., E.Ş., Ö.T., Ö.G., İ.V., T.V. ve O.Ç adlı 11 kişi gözaltına alındı.

TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN...

'nin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler tedarikçi firma tarafından getirilen yakıtın kağıt üzerinde eksiksiz teslim alındığının gösterilmesine karşın yapılan tahkikatta usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyorlar.

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