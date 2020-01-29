CHP’li belediyenin şirketine yolsuzluk operasyonu 11 gözaltı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin de arandığı kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren ve başkanlığını CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Kadir Albayrak'ın yaptığı Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.'den daha önce yapılan soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan 5 milyon liralık kayıp akaryakıt ile ilgili olarak polis ekipleri adli mercilerin talimatının ardından harekete geçerek Çorlu, İstanbul ve Tekirdağ'da şüphelilere yönelik olarak eş zamanlı baskınlar düzenledi.
11 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında kayıp 5 milyon liralık mazot konusu ile ilgili olarak aralarında şirket çalışanları ile tedarikçi firma görevlilerinin de yer aldığı S.E., H.T., G.B., C.Ç., M.B., E.Ş., Ö.T., Ö.G., İ.V., T.V. ve O.Ç adlı 11 kişi gözaltına alındı.
TEDARİKÇİ FİRMA TARAFINDAN...
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler tedarikçi firma tarafından getirilen yakıtın kağıt üzerinde eksiksiz teslim alındığının gösterilmesine karşın yapılan tahkikatta usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyorlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi
- Antalya'da kaybolmuştu! Polonyalı kadın turist...
- Meteorolojiden çok sayıda bölge için uyarı! Yarın…
- İnternetten buldular parçalayıp sattılar
- 8 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü
- Ünlü mekanda mide bulandıran olay!
- Feci kaza! Gören şok oldu
- İşte son depremler...
- Öldürüp 8 parçaya bölmüşlerdi! Zanlılara ibretlik ceza
- Ankara'da korkutan deprem
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! (Son depremler)
- EDHO 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 155. bölüm fragmanı izle!
- Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kudüs nerede? Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi nedir?
- EDHO 154. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle!
- A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
- Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu
- Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
- Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?