İzmir’de dehşet: Annesini öldürüp intihar etti
İzmir’in Menderes ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü iddia edilen bir kişi annesini öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi 7004 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Aynur E. (50) ile birlikte halası F.Y'nin evine misafirliğe giden Metehan E. (19), bir süre sonra annesi ile birlikte evlerine döndü. 2 yıl önce babasını kanser hastalığından dolayı kaybeden ve annesi ile birlikte yalnız yaşayan, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ayrıca madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Metehan E., henüz belirlenmeyen sebepten annesi Aynur E.'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Aynur E. kanlar içerisinde yere yığılırken, Metehan E. ise daha sonra intihar etti.
Bir süredir kendilerinden haber alamayan F.Y, anne ile oğulun evine gitti. İkilinin yerde kanlar içerisinde yattığını gören F.Y. durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne ve oğlunun cenazeleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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