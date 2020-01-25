Kahramanmaraş’ta yeğeniyle birlikte eşini öldüren kadını timsah gözyaşları ele verdi
Kahramanmaraş’ta Murat Firdevsoğlu’nun katili, eşinin yeğeni çıktı. Polis, cinayeti yeğeniyle birlikte planlayan eşinin şüpheli hareketlerinden çözdü.
Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çalışan Murat Firdevsoğlu (39) ile 2 çocuğunun annesi eşi Hatice T. (34), bir süre önce boşandı. Ancak çift birlikte yaşamaya devam etti.
11 DEFA BIÇAKLADI
Eşi önceki gece Murat Firdevsoğlu'nu otomobille işe bırakmak için yola çıktı. Ancak otomobil ıssız ve karanlık bir noktada arızalanınca Firdevsoğlu aşağıya indi. Bu sırada yanına gelen kar maskeli bir kişi Firdevsoğlu'nu 11 kez bıçaklayarak öldürdü. Hatice T. polislere gözyaşları içinde olayı anlattı.
POLİS SAMİMİ BULMADI
Otomobilin çalışır durumda olduğunu gören polis, Hatice T.'nin gözyaşlarının samimi olmadığını fark ederek çapraz sorguya aldı. Gerçeği itiraf eden Hatice T. cinayeti ağabeyinin oğlu olan ve kendileriyle Mehmet T.'nin (23) işlendiğini söyledi.
"BERABER PLANLADIK"
Yakalanan Mehmet T. (23) ifadesinde "Cinayeti halam Hatice T. ile birlikte planladık. Önce evde elektrikli battaniyenin kaçak yapmasını sağlayarak öldürmeyi planladım. Halam 'Çocukların yanında olmas' dedi. Otomobilin bujilerini gevşeterek arızalanmasını sağladım. İki gün önce de aynı planı uygulamıştım ama araç arıza yapmamıştı" dedi.
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