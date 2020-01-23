Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı atan şüpheliler kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde yüzlerini kapatan iki kişinin bir eve el yapımı patlayıcı atması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin önce sokak üzerinde keşif yaptığı daha sonra da bir eve el yapımı patlayıcı attıkları görülüyor. Duvardan seken patlayıcı tekrardan zanlıların önüne düşüyor.
Beyoğlu Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak'ta yüzlerini kapüşon ile kapatan iki kişinin bir eve el yapımı patlayıcı atmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, iki kişinin önce sokak üzerinde keşif yaptığı daha sonra da bir eve el yapımı patlayıcı attıkları görülüyor. Duvardan seken patlayıcı tekrardan zanlıların önüne düşüyor.
Patlayıcıyı atan iki kişi hızla olay yerinden kaçarken el yapımı patlayıcı bir süre sonra patlıyor.
Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçedeki iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması sonucu maddi hasar meydana geldiğini, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.
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