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Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı atan şüpheliler kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
EL YAPIMI PATLAYICI ATAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

İstanbul 'nda gece saatlerinde yüzlerini kapatan iki kişinin bir eve atması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin önce sokak üzerinde keşif yaptığı daha sonra da bir eve el yapımı patlayıcı attıkları görülüyor. Duvardan seken patlayıcı tekrardan zanlıların önüne düşüyor.

Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak'ta yüzlerini kapüşon ile kapatan iki kişinin bir eve atmaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, iki kişinin önce sokak üzerinde keşif yaptığı daha sonra da bir eve el yapımı patlayıcı attıkları görülüyor. Duvardan seken patlayıcı tekrardan zanlıların önüne düşüyor.

Beyoğlu'nda el yapımı patlayıcı atan şüpheliler kamerada BEYOĞLU'NDA EL YAPIMI PATLAYICI ATAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Patlayıcıyı atan iki kişi hızla olay yerinden kaçarken el yapımı patlayıcı bir süre sonra patlıyor.

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçedeki iki adrese bırakılan EYP'nin patlaması sonucu maddi hasar meydana geldiğini, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

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