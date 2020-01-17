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Son dakika: Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı! Kar geliyor...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
METEOROLOJİ UYARDI! KAR GELİYOR...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi...Buna göre, , 'in iç kesimleri ve ’nun güneydoğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın 'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ OLACAK

Marmara'nın doğusu, Batı kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve 'nun güneydoğusu ile , , , , , çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor.

KAR YAĞACAK

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, , Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

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