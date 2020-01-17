17 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Muğla'da nefes borusuna kaçan patates 33 yaşındaki kadını öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
MUĞLA'DA NEFES BORUSUNA KAÇAN PATATES 33 YAŞINDAKİ KADINI ÖLDÜRDÜ

'da yediği patatesin nefes borusuna kaçması nedeniyle 1 aydır ünitesinde tedavi gören 33 yaşındaki yaşamını yitirdi. Genç kadının 15 aylık 'Ömer' isminde bir bebeği olduğu öğrenildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'nde görevli memur , geçen 16 Aralık'ta öğle yemeğinde haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEDAVİYE ALINDI

Endoskopiyle nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, ünitesinde tedaviye alındı. Ancak dün hayatını kaybetti.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye akın ederken acılı eş Murat Özcin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çiftin, 15 aylık 'Ömer' isminde bir erkek bebekleri olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN