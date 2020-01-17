17 Ocak 2020, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı | 17 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2020
METEOROLOJİ'DEN KAR VE SAĞANAK UYARISI

2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve , İç ve ’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, , 'nın doğusu, 'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, ’nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren , Samsun, , ve 'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 17 Ocak 2020 Cuma hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve , İç ve 'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, , 'nın doğusu, 'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, 'nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren , Samsun, , ve 'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), çevrelerinde yer yer doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

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