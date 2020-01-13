13 Ocak 2020, Pazartesi
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli kar yağışı uyarısı | 13 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kıyıları ile , , ve çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 13 Ocak 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: kıyıları ile , , ve çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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