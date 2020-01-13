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Gezi Parkı'nda polislere bıçaklı saldırı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
GEZİ PARKI'NDA POLİSLERE BIÇAKLI SALDIRI

İstanbul Taksim 'nda görev yapan polislere bıçakla saldırıp, 2'sini hafif yaraladığı ileri sürülen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Üzerinden kimlik, pasaport çıkmayan ve İsrailli olduğunu ifade eden şüphelinin, saldırı anını bir arkadaşına verdiği cep telefonu kamerasına kaydettirdiği ileri sürüldü.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında 'nda meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, devriye görevi yapan, hareket halindeki otosuna bir anda tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobili durduran ekipler, bu kişiyi yakalamak için harekete geçti. Şüpheli, elindeki çakı ve bıçakla polislere saldırdı. 2 polis hafif şekilde yaralanırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde kimlik, pasaport çıkmayan ve İsrailli olduğunu ifade eden şüphelinin üzerinden Youssif M. yazılı belge çıktı.



POLİSLER TEDAVİ EDİLDİ

Saldırıda kullandığı bir bıçak ile çakıya da el konuldu. Şüphelinin saldırısı sonucu hafif yaralanan iki polis, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Şüpheli ise, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.



"SALDIRI ANI KAYDEDİLDİ" İDDİASI

Öte yandan, şüphelinin saldırı anın bir arkadaşına verdiği cep telefonu kamerasına kaydettirdiği ileri sürüldü. Şüpheli polisler tarafından gözaltına alınırken, olay anını kaydeden arkadaşının telefonu yere bırakarak kaçtığı iddia edildi. Şüphelinin sorgu işlemleri sürerken, şifreli olduğu belirtilen cep telefonunun inceleneceği öğrenildi.

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