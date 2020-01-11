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Taksim’de ortalık karıştı! Taksiciye şemsiyeyle saldırdı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2020
TAKSİM’DE ORTALIK KARIŞTI! TAKSİCİYE ŞEMSİYEYLE SALDIRDI!

'tan taksiye binerek 'e gelen Romanyalı , 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Şemsiye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polisler araya girerek sonlandırdı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Cumhuriyet Alt Geçiti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'tan taksiye binen Romanya uyruklu , Taksim'e geldiğince araçtan indi. Bunun üzerine taksici kadından 15 lira ücret istedi. Ancak kadın ücreti vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

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