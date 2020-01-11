Taksim’de ortalık karıştı! Taksiciye şemsiyeyle saldırdı!
Giriş Tarihi: 11.01.2020
Kurtuluş'tan taksiye binerek Taksim'e gelen Romanyalı kadın turist, 15 liralık ücreti vermeyince taksici ile kavga etti. Şemsiye ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı polisler araya girerek sonlandırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Alt Geçiti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş'tan taksiye binen Romanya uyruklu kadın turist, Taksim'e geldiğince araçtan indi. Bunun üzerine taksici kadından 15 lira ücret istedi. Ancak kadın ücreti vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.
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