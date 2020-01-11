Bursa’da vahşet! Doğmamış bebeğini öldürüp eski eşini sakat bıraktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden Merve Pekdemir ve Hüseyin Bakay'ın evinde dehşet yaşandı. 5 aylık hamile Merve Pekdemir'le yaşadığı tartışma sırasında tabancayla vurarak bebeğin ölümüne, genç kadının da engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına başlandı. Bakay, savunmasında ''Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu'' derken, duruşma savcısı, sanığa 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.
Olay, 19 Mart 2018'de Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve Pekdemir ve Hüseyin Bakay, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti. Hüseyin Bakay'a gezmek istediğini söyleyen 5 aylık hamile kadın olumsuz yanıt alınca çift arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Merve Pekdemir, sehpanın üzerinde duran tabancayı alarak Hüseyin Bakay'a doğrulttu.
Bakay müdahale etti. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Merve Pekdemir'in yanağından girip kafasının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Pekdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yattıktan 6 gün sonra karnındaki bebeğini kaybeden Pekdemir'e tedavi sonrası yüzde 54 oranında engelli raporu verildi. Hüseyin Bakay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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