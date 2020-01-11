11 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa’da vahşet! Doğmamış bebeğini öldürüp eski eşini sakat bıraktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2020
BURSA’DA VAHŞET! DOĞMAMIŞ BEBEĞİNİ ÖLDÜRÜP ESKİ EŞİNİ SAKAT BIRAKTI

'nın ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden ve 'ın evinde dehşet yaşandı. 5 aylık hamile Merve Pekdemir'le yaşadığı tartışma sırasında tabancayla vurarak bebeğin ölümüne, genç kadının da engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına başlandı. Bakay, savunmasında ''Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu'' derken, duruşma savcısı, sanığa 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Olay, 19 Mart 2018'de 'nın ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. ve , boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti. Hüseyin Bakay'a gezmek istediğini söyleyen 5 aylık hamile kadın olumsuz yanıt alınca çift arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Merve Pekdemir, sehpanın üzerinde duran tabancayı alarak Hüseyin Bakay'a doğrulttu.

Bakay müdahale etti. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Merve Pekdemir'in yanağından girip kafasının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Pekdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yattıktan 6 gün sonra karnındaki bebeğini kaybeden Pekdemir'e tedavi sonrası yüzde 54 oranında engelli raporu verildi. Hüseyin Bakay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN