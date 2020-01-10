Sadece Denizli'de yetişen bitki: Yünlügelin
Denizli'nin Çameli ilçesinde 2200 metre rakımda "Denizli Yünlügelini" ismi verilen yeni bir bitki türü keşfedildi. Dünyada 25 kadar türü bulunan Yünlügelin'in 5 türünün Türkiye'de tespit edildiği belirtti.
Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım, orman mühendisi Rasim Çetiner'in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir Yünlügelin (Rindera) fotoğrafından yola çıkarak bu türün dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında bulunduğunu tespit etti.
"Denizli Yünlügelini" ismini verdiği türe ilişkin hazırladığı bilimsel makaleyi yayınlayarak bitkiyi literatüre kazandıran Doç. Dr. Yıldırım, dünyada 25 kadar türü bulunan Yünlügelin'in 5 türünün Türkiye'de tespit edildiğini belirtti.
Türkiye'deki bu türlerden 3'ünün endemik olduğuna işaret eden Yıldırım, açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:
"Keşfettiğimiz bitki de ülkemizin endemiklerinden ve dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında Torosların bir uzantısı olan dağın zirvesinde yer alıyor. Bitkiyi 2200 rakımda topladık. Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerden özellikle alkaloid olarak bilinen çalışmalarda özellikle 'naftakinon' olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu tarz çalışmalar halen devam ediyor. Keşif safhasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğe sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmaları planlamaktayız. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde hem alanında bitkiyi koruyup hem de içeriğinde insanlık yararına herhangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı bunu bulmaya çalışacağız."
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