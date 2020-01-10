Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yaşar Arslan, hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kız kaçırma olayından önceden husumetli ve akraba olan iki aile, Örnek Mahallesi'nde Abdullah Arslan'ın evinin önünde karşılaşmasının ardından tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinden sonra Abdullah Arslan, ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiği Ömer Arslan, Yaşar Arslan, Hülya Arslan ile Hüseyin Altunkaya'yı farklı yerlerinden yaraladı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yaşar Arslan, hayatını kaybetti.
Yaralılardan Ömer Arslan ile Hüseyin Altunkaya'nın da hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Şüpheli Abdullah Arslan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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