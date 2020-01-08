09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
2020/1 YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

tarafından yılda iki kez yapılan YÖKDİL başvurusu başladı. 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? Akademik kariyerde ilerleyebilmek için gerekli sınavlardan birisi olan YÖKDİL sınavının ilki İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. İşte, YÖKDİL başvuruları hakkında merak edilenler…

2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır sorusuna binlerce aday yanıt arıyor. tarafından açıklanan bilgilere göre 8 Ocak itibariyle YÖKDİL başvuruları başladı. Başvurular 16 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. 2020-YÖKDİL/1 Sınavı, 1 Mart 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Peki, YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı!

Detaylar diğer sayfada...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN