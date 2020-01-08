ÖSYM tarafından yılda iki kez yapılan YÖKDİL başvurusu başladı. 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? Akademik kariyerde ilerleyebilmek için gerekli sınavlardan birisi olan YÖKDİL sınavının ilki İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. İşte, YÖKDİL başvuruları hakkında merak edilenler…

2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır sorusuna binlerce aday yanıt arıyor. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 8 Ocak itibariyle YÖKDİL başvuruları başladı. Başvurular 16 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. 2020-YÖKDİL/1 Sınavı, 1 Mart 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Peki, YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı!

Detaylar diğer sayfada...