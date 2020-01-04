Konya'da camide yumruklu kavga! Kameralar kayıttaydı
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
Konya'da aralarında husumet bulunan kişiler camide karşılaşınca tartışma kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii'nde meydana geldi. Namaz esnasında İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26), cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı.
DARP EDİLDİ
Çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U., kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darb edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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