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Günlerdir haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2020
GÜNLERDİR HABER ALINAMIYORDU! EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

'nın ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, olay Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşayan 70 yaşındaki Baki S.'den günlerdir haber alamayan ailesi yaşlı adamın kaldığı eve gitti. Eve giren yakınları talihsiz adamı yerde hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldular.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Baki S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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