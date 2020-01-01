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İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
İSTANBUL'DA KISA SÜRELİ KAR VE DOLU YAĞIŞI

'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görüldü. 21.00 sularında başlayan kar yağışı Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti. Avrupa Yakası'nda ise 'nun başta olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.

Alınan bilgiye göre, 21.00 sularında başlayan kar yağışı Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti.

Beykoz'un yanı sıra Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda ise 'nun başta olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.


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