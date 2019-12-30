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Balıkesir'de can alan şaka! Genç kız hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
CAN ALAN ŞAKA!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir genç, boş zannettiği silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü. Olayla ilgili A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre bir evde, dün gece 3 arkadaş alkol aldı. Ev sahibi A.B., silahını çıkartarak Selin K.'ye hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı.

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