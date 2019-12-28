Isparta'da ailesi tarafından darp edilen çocuk sokağa atıldı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı. Olayı öğrenen teyzesi tarafından hastaneye getirilen küçük çocuğun kol kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Çocuk tedavi altına alınırken anne baba ise gözaltına alındı.

Olay. Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. isimli çocuk isimleri açıklanmayan anne-babası tarafından darp edildi. Ardından da sokağa atıldı.

TEYZESİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.