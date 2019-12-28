Akdeniz’de korkutan deprem! 3.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı
Akdeniz saat 04:48'de 3.7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi tarafından sarsıntının derinliği 31.4 km olarak açıklanırken; AFAD ise derinliği 42 km olarak duyurdu. Deprem, Antalya Gazipaşa'ya sadece 49 km uzaklıkta olduğu bildirildi. Akdeniz'deki bu deprem Antalya civarı il ve ilçelerde hissedilirken, vatandaşlara panik yaşattı.
Edinilen son dakika bilgisine göre, Akdeniz, sabahın ilk ışıklarında depremle sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler listesine göre, sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi, 04.48'de olan depremin derinliğini 31.4 km olarak paylaştı. AFAD ise, derinliği 42 km olarak açıklarken; depremin merkez üssünün Antalya Gazipaşa'ya sadece 49 km uzakta olduğunu son dakika olarak bildirdi. Yaşanan sarsıntı çevre il ve ilçelerde panik yaşatırken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER VE ŞİDDETLERİ 28 ARALIK 2019
Gerek, Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD tarafından depremin şiddetleri (büyüklüğü) ve derinliğine yönelik bilgiler sarsıntı gerçekleştiği anda milyonlarca kişiye aktarılmaktadır. Peki, bugün en son nerede deprem oldu?
ARTÇI DEPREMLER
Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak şiddet olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.
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