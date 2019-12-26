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Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2019
DAMDA ERKEK CESEDİ ŞOKU!

'ın İskenderun ilçesinde 3 katlı bir binanın damında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan ceset, otopsi için 'na gönderildi.

Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın damına çıkanlar, güneş enerjilerinin arısında bir kişinin yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 60 yaşlarındaki kişinin öldüğü saptandı.


ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan ceset, otopsi için 'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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