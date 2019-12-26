Hatay'da damda erkek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 katlı bir binanın damında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın damına çıkanlar, güneş enerjilerinin arısında bir kişinin yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 60 yaşlarındaki kişinin öldüğü saptandı.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Tutuklandı
- Cam parçalarıyla yaptı! Görenler hayran kalıyor...
- Rahmi Özkan programı geri döndü gözyaşları sel oldu
- Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu! Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Zeynep Ergül tutuklandı
- Yaşanan felaket sular çekilince ortaya çıktı!
- İşkence! 15 yaşındaki çocuğa bunu nasıl yaptınız
- Müge Anlı 26 Aralık Perşembe tek parça full izle
- Sahte içki operasyonu! Litrelerce...
- Tokat'ta çıkarılıyor dünyaya satılıyor!
- Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?
- 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
- Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Aralık Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Selcen Hatun kimdir? Selcen Hatun tarihteki yeri nedir, gerçekte var mı?
- 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Ankara Valiliği MEB açıklaması…
- Adana yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Adana okullar tatil mi? Adana Valiliği MEB açıklaması…
- Kuruluş Osman 6. bölüm izle! Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle! | ATV
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!
- Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı, neden öldü? Şeyh Edebali tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?