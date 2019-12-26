Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir ortaokulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir okulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci, hastanelerde tedavi altına alındı. Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulunun bahçesinde kokuyu hisseden bazı öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.

Çocukların rahatsızlanması üzerine okula polis, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

112 Acil Servis ekiplerince Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Şehir hastanelerine kaldırılan yaklaşık 30 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bir süre bahçede bekleyen öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı. Ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.