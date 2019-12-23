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Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019
TAM 91 KİLO! YOLCU OTOBÜSÜNDE ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğümü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği 'Şila' ile birlikte detaylı arama yaptı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Aramalarda otobüsün bagaj tabanına zulalanmış 182 paket halinde 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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