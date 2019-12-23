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60 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019
60 İLDE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON

satıcılarına göz açtırmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında, 3 bin 909 kişi gözaltına alındı.

'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 60 ilde yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 205 kilogram eroin, 195 kilogram skunk, 18 kilo 300 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram bonzai ve 175 bin 991 hap ele geçirildi.

Operasyonların yapıldığı adreslerde bulunan ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ile 37 bin 87 liraya el konuldu.

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