Diyarbakır'da genç kızın şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç kızın cansız bedeni yaşadığı apartmanın önünde bulundu. Yüzü köpekler tarafından parçalanan genç kızın ölümünün intihar olduğu iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Diyarbakır'da gece geç saatlerde 17 yaşındaki bir kızın, oturdukları apartmanın 10'uncu katındaki evlerinden kendini boşluğa bırakıp intihar ettiği iddia edildi. Cansız bedenine sabah saatlerinde rastlanan talihsiz kızın yüzünün, köpekler tarafından yenildiği öğrenildi.
Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sokakta bulunan bir marketin önünde hareketsiz şekilde yatan bir kız gören vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, 17 yaşındaki kızın öldüğü belirlendi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, genç kızın evi ve bölgede delil çalışması gerçekleştirdi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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