21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gecede neler yaşanır, etkileri neler? 21 Aralık kış gündönümü nedir?

Yıl içerisindeki en uzun gece 21 Aralık bu gece yaşanıyor. 21 Aralık kış gündönümü olarak adlandırılıyor. Peki, 21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gece etkileri nelerdir? En uzun gecede neler yaşanır? 21 Aralık kış gündönümü nedir? 21 Aralık kış gündönümü kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı kabul edilmektedir. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor. İşte, 21 Aralık en uzun gece hakkında merak edilenler!

21 Aralık kış gündönümü nedir? 21 Aralık kış gündönümüyle birlikte kuzey yarımkürede en uzun gece, güney yarımkürede ise en uzun gündüz yaşanıyor. En uzun gecede neler yaşanır sorusuna yanıt aranıyor. 21 Aralık en uzun geceye kış gündönümü adı verilmektedir. Peki, kış gündönümü nedir? 21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gece etkileri nelerdir? Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü bu yıl 22 Aralık Pazar günü saat 04.19'da gerçekleşecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.