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Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
HAMİLE KADINI HAYATA BAĞLAYAN İP!

Gaziosmanpaşa'da yangında mahsur kalan üst dairelerden komşuları tarafından uzatılan bir ip yardımı ile kurtarıldı. Mahallenin yüreklerini ağızlarına getiren o anlar işte böyle görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokakta yaşandı. 5 katlı binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bir anda 5 katlı apartmanı sardı. Bu sırada binanın birinci katında oturan uyruklu hamile bir kadın dumandan etkilenerek cama çıktı. Çevredekilerden yardım isteyen kadın, büyük panik yaşadı.

Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı YANGINDA MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN, İP YARDIMIYLA KURTARILDI

İLGİNÇ YÖNTEM

Hamile komşularının camda olduğunu gören üst katta oturan vatandaşlar ise ilginç bir yönteme başvurdu. Camdan ip sarkıtan vatandaşlar, hamile kadının ipi tutmasını sağladı. Bir süre camda yoğun dumana dayanmaya çalışan kadın, ardından ipi tutarak kendini boşluğa bıraktı. Çevre binalardaki vatandaşların çığlık çığlığa izlediği kurtarma operasyonunda ciddi bir yara almadan yere indirildi.

KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Binada bulunan 2 kişi daha itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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