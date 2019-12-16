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Sis Ağrı ve Erzurum'u esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
İKİ KENTİ ESİR ALDI!

ve 'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Ağrı'da görüş mesafesi 15 metreye kadar düşerken Erzurum'da ise özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.

'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

ERZURUM'DA DA ETKİLİ OLDU

'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı. Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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