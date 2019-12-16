Sis Ağrı ve Erzurum'u esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü
Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Ağrı'da görüş mesafesi 15 metreye kadar düşerken Erzurum'da ise özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.
Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.
ERZURUM'DA DA ETKİLİ OLDU
Erzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı. Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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