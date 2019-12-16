Atlas Global Havayolları 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlıyor
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Kasım ayında 26 Kasım'dan 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarına ara verdiğini açıklayan Atlas Global Havayolları, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.
Atlasjet Havacılık AŞ'den yapılan açıklamada, Atlas Global'in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.
26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Düğünde panik! Apar topar götürüldüler
- Yağmur sonrası görsel şölen
- Arabasının arkasına yazdı! Görenler dönüp bir daha baktı...
- Sopalarla birbirlerine saldırdılar
- Sefir kelime anlamı nedir? Sefir ne demek?
- Yağışlar heyelana neden oldu
- Mehmetçik, vatan nöbetinde
- Aman dikkat! Böyle dolandırıcılık görülmedi
- Dünya ünlü sahilde ilginç görüntü!
- Turistler kaybetti onlar buldu
Daha Fazla Gör
- 'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt: Yalan
- Başkan Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti
- Sefir kelime anlamı nedir? Sefir ne demek TDK anlamı nedir?
- Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar
- Sefirin Kızı oyuncuları kimdir? Yeni dizi Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?
- Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri ilk kez yayınladı
- Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir
- Başkan Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri’yi kabul etti
- Akşener'in "20 vekil veririm" açıklaması sosyal medyada dalga konusu oldu
- Emrullah İşler: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayanlara 'dur' dedik!
- İmamoğlu kendisini 'zabıta ordusuna' karşılattı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Bu ne kibir
- Kamudaki sigorta şirketleri tek çatı altında birleşiyor