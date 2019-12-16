16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
ANTALYA'DA FECİ KAZA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

'nın Manavgat ilçesinde köprünün beton blokuna çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

'nın Manavgat ilçesinde, Talat Elmas'ın (67) kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çakalderesi mevkisindeki üst geçit kavşağının beton blokuna çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü, eşi Emine (62), gelini Aysel (35), torunları Telat (14) ve Büşra Elmas (9) yaralandı. Araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan sürücü Elmas, Aysel ile Telat Elmas, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN