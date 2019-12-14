14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
JANDARMA EKİPLERİ 4 ŞÜPHELİYİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

'ta operasyonunda 4 kişi suçüstü yakalandı.

'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çatmayayla Mahallesi Çukurtarla mevkisinde kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. (59), M.A. (53), A.K. (45) ve Y.K'yı (56) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN