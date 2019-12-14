Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 4 kişi suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çatmayayla Mahallesi Çukurtarla mevkisinde kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K. (59), M.A. (53), A.K. (45) ve Y.K'yı (56) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da ulaşım isyanı!
- Fabrikada korkutan patlama!
- Sahte içki üreticilerine büyük operasyonu
- Kars'ta tren kazası: 3 ölü, 3 yaralı
- Özel harekat polislerinden operasyon
- Alınmayan 70 milyonluk büyük ikramiye ne olacak?
- Çocuklarını dövüp paralarını çaldı! Üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı
- Valilik duyurdu! Artık yasak
- Taziye yolunda acı son! Belediye başkanının sekreteri...
- İstanbul'da metro seferleri aksadı
Daha Fazla Gör
- Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı
- İskenderun Demir Çelik fabrikasında patlama
- Bakan Soylu, "hendek operasyonuyla" ilgili sözleriyle haddini aşan HDP'li vekile ağzının payını verdi
- Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM de inanmadı
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul için "mahkeme" tehdidi! Talimatı İngiltere'den mi alıyor?
- Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
- Galatasaray'da Nzonzi'nin ardından o isimle de yollar ayrılıyor
- Libya ile anlaşma bölgenin "enerjisini" artıracak! Türkiye bölgede sondaja başlayabilir!
- Milli Muharip Uçağı TF-X için geri sayım
- ABD yaptırım silahını doğalgaz hatları için kullanabilir
- Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki ziyareti CHP'yi karıştırdı! Aralarında Hüseyin Avni Mutlu da vardı
- Kuzey Kore'nin uydu fırlatma alanındaki çalışmaları ABD'yi çıldırtacak