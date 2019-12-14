18 yıl hapis cezası olan firari Trabzon'da yakalandı
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
Trabzon'da, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananlara yönelik yapılan denetimlerde, hakkında basit yaralama ve hırsızlık suçlarından 7 ayrı yakalama emri ile 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.K. yakalandı.
E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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