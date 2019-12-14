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18 yıl hapis cezası olan firari Trabzon'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.12.2019 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
18 YIL HAPİS CEZASI OLAN FİRARİ YAKALANDI

'da, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananlara yönelik yapılan denetimlerde, hakkında basit yaralama ve hırsızlık suçlarından 7 ayrı yakalama emri ile 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.

E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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