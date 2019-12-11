Sakarya'da kız öğrenci yurdunda ilginç olay! Vali açıklama yaptı
Sakarya'nın Hendek ilçesi Akova Mahallesinde bulunan kız öğrenci yurdunda, belirlenemeyen bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak, öğrencilerin odalarını tırmanmaya çalıştığı iddia edilen kişi yurdu ayağa kaldırdı. Konuyla ilgili Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den de açıklama geldi.
Akova Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dün gece yurdun önünde toplandı. Bir süredir yurdun içerisinde bir öğrencinin kedi sesleri çıkarıp, kapıları tırmaladığını, kapının altından 'Mır mır cadılar bayramı başlasın' yazılı notlar atıldığını iddia eden öğrenciler, yurdun önünde eylem yaptı.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI: YURDUN İÇİNDEN BİRİLERİ...
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hendek'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda yaşananlarla ilgili DHA muhabirine açıklama yaptı.
Vali Nayir, sosyal medya üzerinden kedinin kesilerek, çöpe atıldığı gibi bazı paylaşımlar yapıldığını; ancak bunun doğru olmadığını belirtti.
Nayir, "Böyle bir şey yok. Gören, duyan yok. Ortada kan, kedi ölüsü, hiçbir şey yok. Yurdun içinden birileri, biraz korkutmaya yönelik değişik sesler çıkarıp, kapıları tırmalıyormuş. Yurdun huzurunu bozmaya çalışan, yurttan birinin olduğunu tahmin ediyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. Olmayan bir iddiayla yurttaki öğrencilerin huzurunu kaçırmaya çalışan birileri varsa bunun tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor" dedi.
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