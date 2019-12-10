10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi | 10 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2019
METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

2019 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, , ’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 10 Aralık 2019 Salı tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, , 'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN