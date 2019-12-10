Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı
Isparta'da yüksek gerilim hattı kurulması sırasında akıma kapılan MHP İl Başkanı Nail Bayram, ağır yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir elektrik firmasının sahibi olan MHP İl Başkanı Nail Bayram, yüksek gerilim hattı kurulması işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Nail Bayram, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü.
DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
Eğirdir'deki hastanede Nail Bayram'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Nail Bayram, Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Başkan Nail Bayram'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Nail Bayram'ın olaydan bir süre önce çalıştığı yerin fotoğraflarını sosyal medyadan "Çalışmaya devam ediyoruz" notuyla paylaştığı görüldü.
Diğer yandan Nail Bayram'ın geçen yıl eylül ayından bu yana MHP İl Başkanı olarak görev yaptığı kaydedildi.
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