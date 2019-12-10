10 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2019
AKIMA KAPILAN MHP'Lİ BAŞKAN AĞIR YARALANDI

'da yüksek gerilim hattı kurulması sırasında akıma kapılan İl Başkanı , ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir elektrik firmasının sahibi olan İl Başkanı , yüksek gerilim hattı kurulması işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Nail Bayram, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü.

DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Eğirdir'deki hastanede Nail Bayram'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Nail Bayram, Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Başkan Nail Bayram'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Nail Bayram'ın olaydan bir süre önce çalıştığı yerin fotoğraflarını sosyal medyadan "Çalışmaya devam ediyoruz" notuyla paylaştığı görüldü.

Diğer yandan Nail Bayram'ın geçen yıl eylül ayından bu yana olarak görev yaptığı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN