Siirt'te teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Terör operasyonlarına devam eden Mehmetçik, Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları imha etti. Patlayıcıları bularak şikayette bulunanlar ise Ekmekçiler köyü sakinleri oldu.
Siirt'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Ekmekçiler köyünde yol yapım çalışması sırasında vatandaşlarca toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından el yapımı patlayıcı, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
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