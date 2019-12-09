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Siirt'te teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2019
SİİRT'TE TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Terör operasyonlarına devam eden Mehmetçik, 'te 'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları imha etti. Patlayıcıları bularak şikayette bulunanlar ise Ekmekçiler köyü sakinleri oldu.

'te 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı güvenlik güçlerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Ekmekçiler köyünde yol yapım çalışması sırasında vatandaşlarca toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından el yapımı patlayıcı, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

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