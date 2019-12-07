Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü
Antalya'da 15 yaşındayken evlendiğinde maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik giyemeyen 85 yaşındaki Döndü Metin'in hayalini, torunu gerçekleştirdi.
Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Metin, 15 yaşındayken İbrahim Metin ile evlendi. İmkansızlıklar nedeniyle düğününde gelinlik giyemeyen Metin'in 10 çocuğu ve 28 torunu dünyaya geldi.
"ÖLMEDEN TEK İSTEĞİM"
Yaklaşık 30 yıl önce eşini kaybeden Metin, torunu kuaför Tülay Sezmiş'e bir gün yanına çağırarak, "Bir hayalim var onu gerçekleştirir misin? Hayatımda hiç gelinlik giymedim. Ölmeden tek isteğim gelinlik giymek." dedi.
Sezmiş eşi Serhat Sezmiş ile ninesinin 70 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Bir restoranı kiralayan ve gerekli hazırlıklıkları yapan Sezmiş çifti, bütün aileyi bir araya getirdi.
Çift, bütün aileye konuşma yaptığı sırada büyük bir sürprizlerinin olduğunu belirtti. Bu sırada en büyük torunlarının kolunda beyaz gelinliği ile restorana giren Döndü nine, hem oynadı hem de türkü söyledi.
GELİNLİĞİ İKİ SAAT BOYUNCA ÜZERİNDEN ÇIKARMADI
Çocuklarına ve torunlarına seslenen Döndü Metin, "Hepiniz cümleten hoş geldiniz. Sağ olun yavrularım. Çok mutluyum. Hayalim gerçek oldu. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.
Tülay Sezmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, babaannesinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.
Babaannesinin çok eğlendiğini anlatan Sezmiş, "Normalde etkinlikte 10 dakikalığına gelinlik giyecekti ama 2 saat süreyle üzerinden çıkarmadı. İnanılmaz mutluydu. 20 yaşındaki genç bir kız gelinliği giyse bu kadar mutlu olamazdı." diye konuştu.
Serhat Sezmiş ise kendilerinin de çok mutlu olduğunu belirterek, "O olmazsa hiçbirimiz orada toplanamazdık. Tek başına çocuklarını ve torunlarını bugünlere getirdi. Tek amacımız onu mutlu etmekti. Büyüklerimizin tepkisinden çekindik ama babaannemizin hayalini gerçekleştirmek tüm aileyi mutlu etti." ifadelerini kullandı.
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