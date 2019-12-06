Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Üniversitelerin sağlık bölümlerini bitiren vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarını araştırıyor. Toplam 17 bin 689 personel alımı kapsamında 7 bin 525 personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan kişiler, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımlarına ilişkin duyuruları takip ediyor. Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları açıklandığında haberimizde yer alacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ?

Bakan Fahrettin Koca açıklamasında şunları kaydetti:

"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."