Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Üniversitelerin sağlık bölümlerini bitiren vatandaşlar Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarını araştırıyor. Toplam 17 bin 689 personel alımı kapsamında 7 bin 525 personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenler…
Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan kişiler, Sağlık Bakanlığı'nın personel alımlarına ilişkin duyuruları takip ediyor. Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları açıklandığında haberimizde yer alacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR HANGİLERİ?
Bakan Fahrettin Koca açıklamasında şunları kaydetti:
"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Doğu'da 6 ilde kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
- Bir siyanür faciası daha!
- Sivas'taki ilan merak konusu oldu! Gören durup okuyor
- Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde okullar tatil edildi
- Kars'ta araçlara halılı ve battaniyeli koruma
- Acı tesadüf!
- Adliyenin önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
- Cezayı duyunca bayıldı
- "Kimse İstanbul'u susuz bırakmaz"
- Gök taşı bulduğunu iddia etti 2 milyon istedi!
- Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?
- Jandarma uzman erbaş alımı 4. grup çağrısı yapıldı mı? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- 5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları kim?
- Masterchef Güzide’nin evi nerede? Masterchef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
- 6 Aralık Cuma Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle! Çukurova 47. bölüm izle! - ATV
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Valiliği…
- 6 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB kararları…
- 6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da yarın okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan veto etmişti! Termik santrallere filtre takılmasına erteleme yok
- Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu