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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak yağışlar geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI!

yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısı ve 'nun doğusu ile , , , , ve çevrelerinde sağanak, ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı ve 'nun doğusu ile , , , , ve çevrelerinde sağanak, ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

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