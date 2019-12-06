Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! Sokakta cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Beşiktaş, Ortaköy'de 34 yaşındaki Volkan Ekinci sokakta ölü bulundu.Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ortaköy Varnalı Sokak'ta saat 03.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede yatan kişinin öldüğü tespit edildi.
Polis ekiplerinin kimlik kontrolünde ise ölen kişinin 34 yaşındaki Volkan Ekinci olduğu tespit edildi.
Volkan Ekinci'nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekinci'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasının ayağından atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.
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